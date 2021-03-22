Кондуктор спасла людей из вспыхнувшего троллейбуса в Кирове

В Кирове кондуктор спасла пассажиров после того, как в центре города загорелся троллейбус. Об этом сообщает «Лента.ру».

Кадры возгорания, снятые очевидцем, опубликованы в паблике «Злой кировчанин» во «ВКонтакте». В ролике видно, что электротранспорт выгорел полностью. Пострадали также два автомобиля, оказавшиеся рядом в момент ЧП.

Никто из пассажиров и работников автопарка не пострадал. Кондкутор вовремя провела эвакуацию людей.