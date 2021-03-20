Парфенчикова исключили из комиссии правительства по рыбному хозяйству
Председатель правительства России Михаил Мишустин изменил состав комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает сайт skr.su.
Из состава органа, кроме Артура Парфенчикова, исключили также главу Мурманской области Андрея Чибиса и руководителя Приморского края Олега Кожемяко. Их места отдали губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, его коллеге из Астраханской области Игорю Бабушкину и главе Архангельской области Александру Цыбульскому.
В составе комиссии Артур Парфенчиков работал с декабря 2017 года
Комиссия по развитию рыбохозяйственного комплекса образована в декабре 2015 года и координирует действия надзорных и исполнительных органов власти в данной сфере. Также орган рассматривает предложения по совершенствованию законов, регулирующих деятельность рыбопромышленников, разрабатывает меры поддержки и регулирования, занимается вопросами строительства и модернизации флота и решает проблемы рынка сбыта продукции.
Фото с сайта storage.myseldon.com