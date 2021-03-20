20 марта 2021, 18:27
Россия

Парфенчикова исключили из комиссии правительства по рыбному хозяйству

Кроме главы Карелии, орган покинули его коллеги из Мурманской области и Приморского края

Председатель правительства России Михаил Мишустин изменил состав комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает сайт skr.su.

Из состава органа, кроме Артура Парфенчикова, исключили также главу Мурманской области Андрея Чибиса и руководителя Приморского края Олега Кожемяко. Их места отдали губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, его коллеге из Астраханской области Игорю Бабушкину и главе Архангельской области Александру Цыбульскому.

В составе комиссии Артур Парфенчиков работал с декабря 2017 года

Комиссия по развитию рыбохозяйственного комплекса образована в декабре 2015 года и координирует действия надзорных и исполнительных органов власти в данной сфере. Также орган рассматривает предложения по совершенствованию законов, регулирующих деятельность рыбопромышленников, разрабатывает меры поддержки и регулирования, занимается вопросами строительства и модернизации флота и решает проблемы рынка сбыта продукции.

Фото с сайта storage.myseldon.com

Обсудить
просмотр
184118
Метки: 
Россия
Карелия
парфенчиков
артур парфенчиков
правительство России
Михаил Мишустин
рыбохозяйственный комплекс
комиссия