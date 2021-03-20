В Российской Федерации изменились правила выхода в отпуск

Сегодня вступает в силу закон, по которому работники, имеющие трех или более детей в возрасте до 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, сообщает РИА Новости.

Причем делать это они смогут до момента, когда младшему ребенку исполнится 14 лет. Ранее отпуск в удобное время могли получить работники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет.

В статью 262.2. Трудового кодекса об «Очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей» внесли соответствующие изменения.

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