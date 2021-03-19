Врач раскрыла причины весеннего выпадения волос

Весной волосы интенсивно выпадают из-за накопленного за зиму дефицита витаминов и стресса. Об этом рассказала дерматолог Юлия Колюбина, ее слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на «Радио 1».

Как отметила специалист, зимой из-за отсутствия солнца и необходимости носить шапку волосы испытывают дефицит витамина D и кислорода.

Колюбина добавила, что стрессы сказываются на всех органах и системах человека. «Так что выпадение волос - не специфическая весенняя проблема, просто становятся видны проблемы, накопленные за зиму», - заявила медик и уточнила, что у женщин выпадение волос будет заметнее.

Для восстановления здоровья волос стоит разнообразить питание и внести в рацион продукты с витаминами А, Е, Омега, цинком, кальцием, либо пропить комплекс витаминов или поливитаминов. Если это не помогает, стоит обратиться к специалисту, так как проблема может заключаться в гормональном дисбалансе или расстройстве желудочно-кишечного тракта. Фото the-hairs.ru