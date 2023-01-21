Концерт ко Дню освобождения Ленинграда пройдет в Петрозаводске

27 января в Центре народного творчества и культурных инициатив пройдет концерт, посвященный 79-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков (12+). Начало концерта в 17:00, вход свободный.

В концерте примут участие творческие коллективы столицы Карелии, представители общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Будут звучать письма из блокадного Ленинграда, стихи и песни военных лет в обрамлении хореографических постановок, сообщили в карельском министерстве культуры.

Гости программы вместе с жителями блокадного города совершат путешествие в прошлое, к одной из самых трагических страниц истории нашей страны.

В этот вечер будут выступать ансамбль народной песни «Зоряйне», хор мальчиков Петрозаводского президентского кадетского училища и студия эстрадного танца «Апельсиновая фиеста», фольклорно-этнографический ансамбль Karjala, хор Oma pajo, театр казачьей песни «Карусель» и театр Čičiliušku, актриса Национального театра республики Александра Анискина, студенты Карельского колледжа культуры и искусств и учащиеся Детской школы искусств им. Балакирева. // фото «Петрозаводск говорит»