Кому в Карелии работать хорошо

Текст: Елена Малишевская

Среднемесячная заработная плата в нашей республике в 2024 году составила больше 73 тысяч рублей и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14 процентов. Когда мы публикуем такие новости, наши читатели начинают возмущаться и говорить, что у них таких зарплат нет. За счет каких предприятий и сфер экономики мы получаем такие прекрасные цифры? Что с безработицей в республике? Есть ли предприятия-должники? На эти и другие вопросы ответили в Управлении труда и занятости Карелии.

В 2024 году рынок труда Республики Карелия развивался в соответствии с общими тенденциями, рассказали нам в Управлении труда. Численность и уровень безработицы ежемесячно снижались и демонстрировали низкие значения. Шло увеличение кадровой потребности в экономике, рос уровень занятости населения.

«Уровень регистрируемой безработицы к концу 2024 года в среднем по республике составил 0,6 процентов. Для сравнения: на 1 января 2024 года этот уровень составлял 1 процент. На регистрационном учете в службе занятости по состоянию на 1 января 2025 года состояло 1477 безработных граждан (1 января 2024 года - 2616 человек)».

Всего в органы службы занятости в 2024 году гражданами подано более 27 тысяч заявлений о предоставлении государственных услуг, в том числе за поиском работы обратилось 9,4 тысячи человек, из них признано безработными 6,4 тысячи человек. При посредничестве службы занятости трудоустроено 5,7 тысячи граждан, в том числе 4,3 тысячи безработных.

«За 2024 год работодателями было заявлено 33,3 тыс. вакантных рабочих мест против 31,3 тыс. рабочих мест в 2023 году. Доля трудоустроенных в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, составила 60,7 процента, что выше значения 2023 года (57,5 процента)».

Как рассказали в Управлении труда, задолженность по заработной плате в бюджетной сфере республики отсутствует. Но не все так благостно в частном секторе экономики. Шесть карельских предприятий должны своим работникам в общей сложности 33,3 млн рублей. Причем цифра долга уменьшилась за прошлый год на 5,9 млн рублей, но все равно остается огромной.

«Количество работников, которым задерживают выплату зарплаты, уменьшилось с 322 до 215 человек. Все предприятия-должники находятся в процедуре конкурсного производства»,

- отметили в Управлении труда.

В 2024 году в республике продолжилась реализация плана действий по улучшению условий и охраны труда на 2020–2030 годы. Оказывается методическая и консультационная помощь, проводится государственная экспертиза условий труда. В прошлом году рассмотрено 27 обращений о защите трудовых прав. Число пострадавших на производстве уменьшилось: в прошлом году травмированных было 148, годом ранее - 154 человека.

«Уменьшилось и количество тяжелых травм работников (17 в 2024 году, 27 - в 2023 году). За последние шесть лет (2019 - 2024 годы) численность работников, пострадавших на производстве, снизилась в республике более чем на 30 процентов».

Среднемесячная заработная плата по Республике Карелия в 2024 году составила 73 773,5 рубля и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14 процентов. Наши подписчики в ответ на такие новости регулярно сообщают, что их зарплата не превышает 40-50 тысяч рублей. Очевидно, что где-то должны платить 100 тысяч или больше, чтобы средняя была 73 тысячи. Но где?

«Самые большие доходы в августе 2024 года были у работников сферы добычи полезных ископаемых. Там люди получали в среднем 117 851 рубль».

Большие зарплаты, по данным Карелиястата, также в следующих отраслях: «производство химических веществ и химических продуктов» (109 645 рублей), «производство и распределение газообразного топлива» (100 175 рублей), «рыболовство и рыбоводство» (98 492 рубля), «деятельность финансовая и страховая» (96 651 рубль) и «производство, передача и распределение электроэнергии» (93 105 рублей).

Федеральные власти считают, что для того чтобы лучше жить, нужно больше работать. Как пишут «Ведомости», подготовлены соответствующие поправки в Трудовой кодекс: лимит переработок хотят поднять с 120 до 240 часов в год. Заодно планируется изменить правила оплаты переработок и упростить увольнение в некоторых случаях.

Работать по 240 часов сверхурочно можно будет, если это записано в коллективном договоре конкретного предприятия или в соглашении для всей отрасли. Видимо, так договорились с профсоюзами. Хотят разрешить перерабатывать несколько дней подряд (сейчас можно не больше двух), но не больше четырех часов за день. Еще одно условие: такого двужильного работника сначала отправят на медосмотр, а потом обяжут проходить диспансеризацию каждый год.

Платить за переработки предлагается по-новому: считать от всей зарплаты, с надбавками и премиями, а не от голого оклада. Первые два часа переработки должны оплачиваться как минимум в полтора раза дороже, все, что больше двух часов в тот же день, - в два раза дороже. А если за год набежало больше 120 часов переработки, то все часы сверх этого лимита (со 121-го до 240-го) должны оплачивать сразу в двойном размере.

В Трудовой кодекс хотят внести и другие поправки. Например, прописать возможность увольнения за кражу на рабочем месте (назвали это «грубым нарушением»). А если фирма хочет поменять условия труда (например, график или зарплату), то предупреждать об этом будут не за два месяца, как сейчас, а всего за один. Предложение, которое вызвало массу негативных комментариев в сети - разрешить отзывать из отпуска даже тех, кто работает на вредных производствах (сейчас это запрещено).

Такие идеи продвигают чиновники Министерства экономики и Министерства труда РФ. Причем объясняют все это тем, что люди сами хотят больше работать и зарабатывать. Ссылаются на опросы, по которым почти 90 процентов россиян готовы к переработкам. Если поправки в Трудовой кодекс будут приняты, то они вступят в силу с 1 сентября 2025 года. © «Петрозаводск говорит»