12 апреля 2025, 16:21
Сосульки грозят упасть на головы покупателей магазина в Петрозаводске
Жителей карельской столицы предупредили об опасности на улице Лисицыной
Фото: freepik.com / rorozoa
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей карельской столицы об опасности на улице Лисицыной.
По данным ЕДДС, с крыши дома №2 свисают опасные сосульки. Они расположились прямо над входом в популярный алкомаркет.
Информация об этом передана специалистам для принятия мер. Горожан просят быть внимательными и осторожными при заходе в этот магазин. © «Петрозаводск говорит»