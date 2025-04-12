Сосульки грозят упасть на головы покупателей магазина в Петрозаводске

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила жителей карельской столицы об опасности на улице Лисицыной.

По данным ЕДДС, с крыши дома №2 свисают опасные сосульки. Они расположились прямо над входом в популярный алкомаркет.

Информация об этом передана специалистам для принятия мер. Горожан просят быть внимательными и осторожными при заходе в этот магазин. © «Петрозаводск говорит»