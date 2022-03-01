Компания MasterCard заблокировала ряд финансовых институтов в России

Компания MasterCard объявила о том, что заблокировала доступ нескольких российских финансовых институтов к платежной сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard»,

- говорится в публикации.

Как уточняет «Лента.ру», ранее в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) рассказали, что на территории России карты Visa и Mastercard продолжат работать даже в случае самых жестких санкций.

Уже введенные меры повлияют только на то, что держатели карт попавших под санкции банков не смогут расплатиться ими за границей и на иностранных сайтах. Также для клиентов «Промсвязьбанка», ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», «Альфа-банка», банков «Россия» и «Открытие» будут недоступны операции с помощью Apple Pay и Google Pay. При этом россияне смогут оплачивать ими покупки и услуги в российских Интернет-магазинах.

Санкции в отношении России были введены после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Фото pixabay.com/TheDigitalWay