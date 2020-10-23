Компания «КСМ» предлагает выгодное условие на приобретение квартиры

Рассматриваете покупку квартиры в новостройке в ипотеку? Воспользуйтесь особым предложением от застройщика «КСМ» и его партнера ПАО «Сбербанк»! До 1 ноября оформите ипотеку по сниженной ставке - от 6,1%! Ставка действует на весь срок кредита!

«Это действительно выгодно. К примеру, эта трехкомнатная квартира в ЖК «Мелодия леса» будет стоить всего 24 242 рублей в месяц!»

- рассказали сотрудники компании «КСМ».

Родительская спальня с выходом на большой просторный балкон, изолированная детская комната, где можно шуметь и не мешать другим. А еще большая прихожая и функциональная кухня - гостиная, в которой можно устраивать встречи с друзьями и семейные просмотры кинофильмов! Общая площадь квартиры – 83,9 кв. м.



Подать заявку и заключить договор можно прямо через офис продаж застройщика!

Звоните, чтобы узнать подробности: 8 (8142) 33-28-83.

На правах рекламы. Застройщик АО «Специализированный Застройщик «КСМ». Проектная декларация размещена на наш.дом.рф. Ежемесячный платеж рассчитан в рамках ипотеки с господдержкой от ПАО Сбербанк со ставкой 6,1% годовых. Первоначальный взнос – 592 350 рублей (не менее 15%), стоимость квартиры – 3 949 000 рублей, срок ипотеки – 20 лет.