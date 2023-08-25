Компания Heineken продала российский бизнес за один евро

Покупателем российских активов компании Heineken стал производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции из Ставрополья «Арнест».

Цена сделки оказалась символической – всего один евро, сообщает «Интерфакс». Также сделка не предусматривает обратного выкупа. Таким образом пивоваренный концерн полностью ушел из страны.

Новый владелец получит семь пивоваренных заводов в России. На предприятиях работает 1800 сотрудников. Также производство бренда Amstel в России будет прекращено в течение полугода. Для ряда региональных брендов лицензии сохранятся еще на три года. // фото freepik.com/ 8photo