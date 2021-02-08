Команда учителей из Петрозаводска попала на федеральный телеканал

Педагоги из Петрозаводска стали участниками популярной телеигры «Сто к одному» на телеканале «Россия-1».

Съемки передачи прошли на днях в Москве. Из Карелии в столицу отправилась команда учителей школы №3: три учителя начальной школы, педагог-психолог и учитель технологии. Команда так и называлась «Учителя Петрозаводска». Соперниками стали педагоги из поселка Волга Ярославской области.

«Мы подали заявку еще весной 2020-го, но из-за пандемии смогли приехать на игру только сейчас. Специально не готовились и не ставили перед собой такой задачи. Мы давно дружим, поэтому игры на сплочение нам ни к чему»,

- рассказал нашему изданию капитан петрозаводской команды Виктор Костиков.

«Игра получилась веселая, вопросы были интересные. Восторг, улыбки и смех сопровождали команды все 50 минут записи передачи»,

- добавил петрозаводчанин.

Кто стал победителем – зрители узнают совсем скоро. Выпуск передачи с участием учителей из Карелии обещают показать в марте.