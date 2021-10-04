Команда Петрозаводска выиграла республиканский легкоатлетический кросс

В прошлые выходные в спортивном комплексе «Курган» состоялся легкоатлетический кросс, посвященный памяти рекордсмена СССР Аарне Кивекяса. Участие в забеге приняли 140 команд, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Среди 140 спортсменов лучшими оказались легкоатлеты карельской столицы. Они по итогам кросса заработали 292 очка.

На втором месте спортсмены Костомукши, получившие 254 очка, третье досталось команде Кондопожского района, она получила в состязаниях 154 очка. // Фото: правительство РК