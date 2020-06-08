Колледжи начнут работу с 1 сентября

Российские колледжи должны приступить к работе с 1 сентября и научиться организовывать учебный процесс в любых условиях, сообщает «КП» со ссылкой на замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

«Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября. В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности. Колледжи должны научиться работать в любых условиях»,

- сообщил замминистра.

Как пишет издание, будут продлены сроки подачи документов в колледжи. В этом году желающие учиться смогут подать свои документы при помощи Почты России, через региональные порталы госуслуг, а также по электронной почте.

«Кроме того, Глушко добавил, что перед началом обучения Минпросвящение должно убедиться, что каждое образовательное учреждение способно обеспечить все, чтобы студенты могли учиться без масок и соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования.

Приказы о зачислении будут выпущены между 26 августа и 1 сентября. До 25 ноября у не поступившего на выбранную специальность абитуриента остается возможность поступить в другое учебное учреждение, если там останутся места»,

- пишет издание.