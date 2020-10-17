Количество тяжких преступлений выросло в Карелии

Прокуратура республики представила краткую характеристику состояния преступности в Карелии с января по сентябрь. За девять месяцев в республике было зарегистрировано 10 397 преступлений. Это на 1 145 больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 2 381 или 22,9%. В надзорном органе отмечают, что количество тяжких преступлений выросло на 33,3%, а особо тяжких – на 30,2%.

Увеличение количества тяжких преступлений объясняют изменениями в Уголовном кодексе РФ. Так, кражи с банковских счетов или совершенные в отношении электронных средств отнесены к тяжким преступлениям.

Рост особо тяжких преступлений связан с активизацией работы правоохранителей по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В этом году зарегистрировано 650 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Также отмечается рост преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, и преступлений экономической направленности. Однако отмечено снижение количества преступлений коррупционной направленности. За девять месяцев возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом сократилась на преступность среди несовершеннолетних. (фото на главной 420on.cz)