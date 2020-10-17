Стало известно, какие травмы получила попавшая под машину девочка

В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии, в которой пострадал ребенок. Напомним, 16 октября в 12:47 на улице Чистая в районе дома №3 в Петрозаводске школьница угодила под колеса автомобиля. Момент наезда на ребенка запечатлела камера видеонаблюдения.

По уточненной информации дорожной полиции, 40-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Королла» наехал на девочку, которая выбежала из-за стоящего автомобиля.

В результате семилетний ребенок получил телесные повреждения (ушиб и ссадины головы).

ГИБДД устанавливает обстоятельства случившегося.