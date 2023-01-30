Книгу года выберут в Карелии

На этой неделе стартует прием заявок на конкурс «Книга года Республики Карелия». Конкурс проводится по шести номинациям: «Карелия = Karjala», «Искусство книги», «Классная книга», «Свет науки», «Читать и перечитывать» и «Мой край и его люди», сообщили в региональном министерстве культуры.

Заявки будут принимать в течение месяца – с 1 февраля по 5 марта в Национальной библиотеке республики или по электронной почте: kniga_goda@library.karelia.ru.

Заявку участника, положение о конкурсе можно посмотреть здесь.

Итоги подведут 23 апреля. Издателю книги, победившей в одной из номинаций, вручат диплом и премию. Авторам и членам авторских коллективов, участвовавшим в издании книги-победителя, вручают дипломы. // фото unsplash.com