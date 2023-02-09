Клиника GENESIS осваивает передовые технологии

В GENESIS клиника работает уникальная для Карелии лазерная платформа Candela Nordlys. Эта платформа имеет на борту несколько видов лазерных насадок. Это импульсные лазеры (IPL), фракционный лазер FRAX 1550.

Чем уникальны данные методики? С помощью импульсного лазера производится фотоомоложение – обновление кожи изнутри, без повреждения наружного слоя, за счет мощной стимуляции выработки собственного коллагена и эластина. В результате – кожа становится сияющей, морщины значительно уменьшаются, т.к. заполняются коллагеном, меняется структура кожи – она становится более эластичной, ровной. Также импульсным лазером специалисты GENESIS клиника работают с сосудистыми звездочками (сеточками), розацеа. Отличные результаты дает применение такого лазера при устранении пигментных пятен, при лечении угрей (акне).

Фракционный лазер Frax 1550 предназначен для неабляционной фракционной шлифовки кожи, лечения шрамов от угревой сыпи, хирургических шрамов и стрий с помощью SoftCool ™ для комфорта во время лечения.

Омолаживающие процедуры проводятся как на все лицо, шею, декольте, так и с акцентом на отдельные зоны: веки, губы, подбородок, мочки ушей.

Технология FRAX 1550 основана на воздействии диодного фракционированного лазера на дерму, на глубину до 1,5 мм, что вызывает активную выработку фибробластами молодого коллагена. Равномерное контролируемое повреждение глубоких слоев кожи запускает каскад восстановительных работ невидимых и в то же время настолько эффективных, что даже от одной процедуры нарастание эффекта продолжается несколько месяцев. Приятным бонусом такого омоложения будет коррекция гиперпигментации, сужение пор, разглаживание неровностей и рубцовых изменений кожи.

Немаловажно, что такая шлифовка происходит изнутри, FRAX 1550 не повреждает наружный слой кожи. Candela Nordlys FRAX 1550 считается «золотым стандартом» в мире фракционных лазеров.

Лечебный и косметический эффекты после применения лазеров платформы Candela Nordlys наступают достаточно быстро (мелкие сосуды, например, исчезают прямо при манипуляции), продолжаются по нарастающей до 1-2 месяцев даже после однократного воздействия. За счет применения специальных протоколов и системы охлаждения-увлажнения кожи реабилитационный период и неприятные ощущения сведены к минимуму.

Интересный факт - платформа Candela Nordlys очень популярна в Голливуде. Объясняется это просто – кинозвезды не могут радикально менять внешность, делать объемные хирургические вмешательства. Как раз Candela Nordlys позволяет оставаться коже чистой, здоровой и красивой.

Подробности можно узнать на сайте GENESIS клиника, в группе Вконтакте или по телефону: 79-85-11.

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