Клиника GENESIS осваивает передовые технологии

GENESIS клиника получила уникальную для Карелии цифровую лазерную платформу Candela Nordlys. Персонал клиники прошел профессиональное обучение, тренинг провел сертифицированный медицинский советник учебного центра Candela (г. Москва) И.А. Ахмедбаева.

Платформа позволяет проводить широкий спектр косметологических и лечебных процедур, направленных на устранение различных дефектов кожи лица и шеи.

Эстетическая косметология с использованием аппарата Nordlys от Candela открывает широкие возможности для поддержания красоты и здоровья. Кросс-технологическая платформа позволяет настроить степень глубины воздействия для работы с пациентом, в зависимости от его показаний и особенностей, достичь изменений уже после первого сеанса.

Данное косметологическое оборудование, разработанное в США, вышло на рынок в 2019 году. Процедуры на аппарате всесезонны, а лечение проходит быстро, комфортно и безболезненно. Результаты заметны уже после первого сеанса.

Уникальные свойства системы Nordlys:

Мощные субмиллисекундные импульсы и узкополосная технология SWT (Selective Waveband Technology), позволяющая лечить любые сосудистые патологии в коже на разной глубине, не повреждая эпидермис.

Нет риска ожога, что является частым осложнением при работе с высокой мощностью света. Световая энергия преобразуется в тепловую исключительно внутри ткани-мишени.

Посредством глубокого прогрева удается добиться эффективного результата сразу после первой процедуры.

Аппарат Nordlys от Candela позволяет осуществлять следующие процедуры:

- фото-омоложение;

- лечение розацеа;

- лечение и удаление телеангиоэктазий (сосудистых звездочек);

- удаление «винных» пятен;

- лечение акне;

- лечение розацеа;

- улучшение текстуры кожи;

- удаление пигментных пятен;

- лечение венозных озер;

- лечение пост-акне;

- удаление рубцов и шрамов;

- неаблятивное фракционное омоложение;

- удаление растяжек.

Процедуры на этом аппарате будут эффективны как молодым, так и пациентам в зрелом возрасте. Эта машина позволяет работать с сосудистыми патологиями даже у детей (с разрешения родителей). На аппарате можно проводить процедуры на лице, шее, в зоне декольте, на руках. Реабилитация после лазерного воздействия займет не более трех дней, присутствует легкий отек и покраснение, необходимости отсиживаться дома нет. Результат заметен уже через месяц. Эффект достаточно длительный, сохраняется от полугода до года. При удалении пигментных пятен и сосудистых звездочек удается достичь более долговременного результата.

В сотрудничестве с ведущими в России специалистами-косметологами и клиниками-партнерами GENESIS клиника постоянно развивается и совершенствуется, чтобы оказывать пациентам косметологические услуги на высочайшем уровне. Записаться на консультацию, а также ознакомиться с более подробным списком услуг можно по телефону +7(8142)79-85-11, а также ежедневно с 9:00 до 20:00 по адресу: пр. Ленина, 21.

GENESIS клиника – красивое здоровье.

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