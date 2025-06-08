«Кивач» пригласил жителей Карелии отметить свое 94-летие

Заповеднику «Кивач», где расположен знаменитый равнинный водопад, через несколько дней отметит 94-летие. Жителей и гостей Карелии приглашают присоединиться к празднику (6+).

11 июня посещение заповедника будет бесплатным, исключение сделано для экскурсионных групп, организованных турфирмами.

Посетителям предлагают больше узнать о заповедном уголке, посетить тропу «1500 шагов в Природу», насладиться природой, принять участие в квесте и мастер-классе. © «Петрозаводск говорит»