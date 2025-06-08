08 июня 2025, 13:40
«Кивач» пригласил жителей Карелии отметить свое 94-летие
Посетить заповедник 11 июня можно бесплатно и принять участие в мастер-классе и квесте
фото «Петрозаводск говорит»
Заповеднику «Кивач», где расположен знаменитый равнинный водопад, через несколько дней отметит 94-летие. Жителей и гостей Карелии приглашают присоединиться к празднику (6+).
11 июня посещение заповедника будет бесплатным, исключение сделано для экскурсионных групп, организованных турфирмами.
Посетителям предлагают больше узнать о заповедном уголке, посетить тропу «1500 шагов в Природу», насладиться природой, принять участие в квесте и мастер-классе. © «Петрозаводск говорит»