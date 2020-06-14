14 июня 2020, 16:46
«Кивач» приглашает волонтеров для переписи тетеревиных птиц
Учет тетеревов, рябчиков и глухарей будет вестись с конца июля до начала августа
Заповедник «Кивач» в Карелии приглашает волонтеров, которые помогут при проведении учета тетеревиных птиц. Об этом сообщает паблик государственного природного заповедника.
Будущие волонтеры должны уметь отличать в лесу рябчиков, глухарей, тетеревов, а также быть физически выносливыми. Волонтер будут жить в летних домиках на территории заповедника. При этом питаться им придется за свой счет, как и добираться до заповедника в Кондопожском районе.
Перепись тетеревиных птиц будет проводиться с 26 июля примерно по 5 августа. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте: kivach-bird@rambler.ru
Фото: vk.com