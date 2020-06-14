«Кивач» приглашает волонтеров для переписи тетеревиных птиц

Заповедник «Кивач» в Карелии приглашает волонтеров, которые помогут при проведении учета тетеревиных птиц. Об этом сообщает паблик государственного природного заповедника.



Будущие волонтеры должны уметь отличать в лесу рябчиков, глухарей, тетеревов, а также быть физически выносливыми. Волонтер будут жить в летних домиках на территории заповедника. При этом питаться им придется за свой счет, как и добираться до заповедника в Кондопожском районе.

Перепись тетеревиных птиц будет проводиться с 26 июля примерно по 5 августа. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте: kivach-bird@rambler.ru

Фото: vk.com