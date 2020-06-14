Петрозаводчанка в инвалидном кресле вышла в финал конкурса красоты

Жительница Карелии Анна Яблокова вышла в финал конкурса красоты и таланта среди женщин на инвалидных колясках «Невская Краса-2020» в номинации «Леди». Об этом сообщает «ГТРК Карелия».

Конкурсанткам нужно было выполнить два домашних задания. Оба творческих. Так, требовалось поразмышлять об открытии бизнеса или социальном проекте с учетом маломобильных групп населения, а также подготовить визитку о родном крае. С этими заданиями успешно справилась карельская красавица. Всего же по итогам отборочного тура в финал вышли 25 женщин в номинациях «Мисс» и «Леди».

Сейчас петрозаводчанка готовится к финалу «Невской красы», который пройдет 11 сентября в Северной столице. Как и в любых других конкурсах красоты и таланта участниц ждет выход-танец, выход в вечерних платьях и вопросы от жюри.

К этому времени карельской красавице предстоит подготовить видео-визитку о себе и продумать текст для выступления. Также для финального испытания петрозаводчанке потребуется национальный костюм.

Фото: tv-karelia.ru из личного архива Анны Яблоковой