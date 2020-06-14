Девять учителей из Карелии получат премии по 200 и 100 тысяч рублей

Имена лучших учителей Карелии назвали на заседании общественного совета при министерстве образования республики, конкурсной комиссии и экспертов.

В этом году в федеральном конкурсе участвовали 15 учителей, в региональном – 23 педагога из Беломорского, Кемского, Медвежьегорского, Питкярантского, Прионежского, Сегежского, Сортавальского районов, Петрозаводска и Костомукши.



Как сообщает пресс-служба мэрии победителями федерального конкурса на присуждение премий лучшим учителям стали: Ирина Лебедева, учитель иностранного языка Державинского лицея;

Евгений Кустов, учитель информатики Рабочеостровской школы; Раиса Алексеева, учитель информатики лицея №40; Наталья Долгобородова, учитель английского языка гимназии Костомукши. Премию в размере 200 тысяч рублей выдадут к международному дню учителя, который отмечают 5 октября.



Из бюджета республики премию в 100 тысяч рублей получат учитель начальных классов сортавальской школы №6 Эльвира Чуйкина; учитель начальных классов гимназии №17 имени П.О. Коргана Елена Мосенкова; учитель ИЗО, МХК, «Моя Карелия» Ломоносовской гимназии Ирина Гошкиева; учитель начальных классов школы №27 Елена Малышенко; учитель иностранного языка Университетского лицея Екатерина Говоруха. Премию выдадут к 1 сентября.

Документы учителей направлены в Минпросвещения РФ и администрацию главы республики для утверждения.