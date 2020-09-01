Катера, построенные в Петрозаводске, прибыли в Хабаровский край

Два рабочих катера постройки АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» прибыли в морской порт Ванино, сообщает сайт «Тихоокеанская Россия».

Это суда нового типа с гибридной пропульсивной двигательной установкой проекта ST23WIM-H класса KM Ice3 R3 AUT3, первые в истории отечественного коммерческого судостроения катера с такого рода ДУ. Она позволяет в оптимальном режиме использовать судовые двигатели.

«Анатолий Климов» и «Виктор Воротыло» предназначены для обследования состояния судоходных путей, лоцманского сопровождения, осмотра и экологического мониторинга акваторий, участия в спасательных операциях.

Суда пополнят флот Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт». Свои названия катера получили не случайно.

Катер «Виктор Воротыло» назван в честь одного из сотрудников завода, построившего судно – Виктора Ивановича Воротыло, работавшего директором по производству Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

«Анатолий Климов» получил имя заслуженного работника морского флота, ветерана труда – Анатолия Георгиевича Климова, который был первым руководителем Морской администрации порта, а затем многие годы возглавлял Ванинский филиал ФГУП «Росморпорт».

В морской порт Ванино катера доставило судно российской транспортной группы FESCO «ФЕСКО Парис». Груз шел по Северному морскому пути, маршрут составил свыше шести тысяч миль. Выгрузка произведена грузоподъёмными механизмами судна и прошла в штатном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

После получения необходимых судовых документов от Российского морского регистра судоходства и укомплектования экипажами, суда приступят к работе в морских портах Ванино и Советская Гавань.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о спуске на воду катеров «Анатолий Климов» и «Виктор Воротыло»

На фото, катер проходит по Свири в черте города Лодейное Поле.

