Каша и лед: уборка в Петрозаводске далека от идеала

Очередные нарушения при содержании территорий зимой выявили специалисты госкомитета Карелии по жилищному надзору. Судя по представленным фотографиям, на улицах в центре Петрозаводска – лужи, снежная каша и гололед.

«Несвоевременное реагирование коммунальных служб и управляющих организаций на повышение температуры воздуха в январе до плюсовых значений привело к образованию гололеда, подтоплению дорог, образованию снежной каши в зоне остановок общественного транспорта и ряду других нарушений на придомовых и муниципальных территориях»,

- отмечается в группе жилищного надзора.



Руководителей управляющих организаций, коммунальные службы призывают оперативно реагировать на изменения погоды. // фото Госкомитета РК по жилищному надзору