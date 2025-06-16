Картофель вновь стал дорожать в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на продукты в республике за неделю с 3 по 9 июня. Данные приводятся на сайте ведомства.

Так, за неделю выросли цены на картофель. Он подорожал на 3,4%. Также стали дороже сметана, молоко и колбасы (0,5 - 0,8%).

В то же время снизились цены на огурцы, бананы, морковь, капусту (1,3 - 8,3%). Помимо этого, стали дешевле мясные консеры для детского питания, яйца, пшено, гречка (1,4 - 3,5%).

Специалисты следят за ценами на повседневные товары в Костомукше, Сегеже и Петрозаводске. © «Петрозаводск говорит»