В Карелии люди так и не дождались обещанного рейсового автобуса

В редакцию «Петрозаводск говорит» с криком о помощи обратилась читательница. Женщина рассказала о катастрофической ситуации с транспортной доступностью в Сегежском округе. Ряд населенных пунктов оказался лишен автобуса, а люди лишились возможности повидаться с близкими.

«Пишу от имени лица всех граждан п. Валдай, п. Вожмогора, п. Вожмозеро и д. Полга Сегежского муниципального округа РК. Мы остались без единственного транспортного сообщения с г. Сегежа - рейсового автобуса. Невозможно выехать в близлежащий город с целью реализации своих конституционных прав, не говоря уже о встрече с родственниками и друзьями. Точно так же совершенно нет возможности вернуться домой тем, кто находится вне поселков»,

- рассказала читательница.

Местные жители обращались в различные инстанции, им пообещали, что автобус будет курсировать, но обещание осталось лишь на словах.

«Мы неоднократно обращалась во все инстанции, обращались к Бастрыкину А. И. В итоге, официально было объявлено, что автобус будет. Как понимаете, чуда не произошло. И все наши обращения впустую».

Жители Сегежского округа требуют предоставить автобус: «Впереди юбилейная дата - 90 лет п. Валдай. Будьте благоразумны и сделайте подарок!» © «Петрозаводск говорит»