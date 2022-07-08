Картофель-фри пропадет в некоторых ресторанах «Вкусно – и точка». Также может быть недоступен картофель по-деревенски. Снэки уберут из меню по причине плохого прошлогоднего урожая сортов картофеля, которые использовали рестораны фаст-фуда. Об этом сообщает РБК.

Последние восемь лет компания закупала продукты у российских поставщиков. Также стал невозможным импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками.

Картофель-фри и по-деревенски могут пропасть вплоть до начала следующего урожайного года, осенью 2022-го.

Ресторан «Вкусно – и точка» открылся 29 июня в Петрозаводске на месте ушедшего McDonald's. Репортаж с открытия можно посмотреть здесь. (фото unsplash.com, Nathan Dumlao)