Карта Уралсиба вошла в Топ-3 лучших кредиток для пенсионеров

Карта банка “120 дней на максимум” выделилась выгодными условиями и удобством оформления: эксперты оценили длинный льготный период, кешбэк и отсутствие комиссий.

Фото: Банк Уралсиб

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в тройку лучших кредитных продуктов для пенсионеров по версии портала Выберу.ру. В октябрьском рейтинге банк занял вторую строчку: аналитики оценивали предложения крупнейших игроков рынка (из топ‑100 по объёму кредитных портфелей на 01.09.2026) по комплексу параметров.

Среди ключевых критериев были: предельный возраст заёмщика, продолжительность и правила льготного и беспроцентного периодов, процентные ставки (в том числе минимальная вне льготного периода), ПСК, лимиты кредитования и минимальные платежи. Также учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, кешбэк, лимиты по бонусам и другие условия.

Флагманская карта Уралсиба даёт до 120 дней льготного периода на покупки, бесплатное обслуживание, а также возможность снимать наличные и делать переводы без комиссии. Дополнительно клиентам доступен кешбэк до 30 % у партнёров банка. Оформить продукт можно онлайн: заказать физическую карту с курьерской доставкой либо получить цифровую версию в день заявки сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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