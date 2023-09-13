Карельской актрисе не дали кредит для мошенников из-за низкой зарплаты

Актриса Александра Анискина чуть не лишилась 900 тысяч рублей. Эти деньги артистка Национального театра Карелии пыталась взять в кредит и перевести мошенникам. Она рассказала об инциденте на своей странице ВКонтакте, чтобы уберечь других.

Заслуженной артистке Карелии написал в Telegram человек, представившийся куратором министерства культуры республики. Он сказал, что всех сотрудников театра проверяют на списание средств на счет террориста по фамилии Богданов.

Незнакомец знал об актрисе очень много и говорил убедительно. Он переключил ее на «следователя», напугал актрису - на ее имя якобы взяли кредит в 900 тысяч рублей. Чтобы аннулировать его, нужно было взять в банке такую же сумму.

Актриса ринулась в финансовую организацию, но там ей отказали в кредите из-за слишком зарплаты. Мошенники не сдались и продолжили придумывать некие корреспондентские счета, с которых кто-то пытается снять деньги. Они даже выделили ей «безопасный» счет, но банк заблокировал перевод.

- Пишу и думаю, если я, считавшая себя более-менее адекватным человеком, купилась, то что творится с пожилыми людьми… Мне не стыдно рассказывать о моей наивности, надеюсь, что с вами такого не случится!

– написала она.

Когда актриса заподозрила неладное, ей позвонили настоящие сотрудники банка и объяснили, что с ней работают мошенники. // фото: freepik.com