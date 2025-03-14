Карельское предприятие задолжало много денег своим сотрудникам

Сотрудники государственной инспекции труда помогли двум жителям республики добиться восстановления своих прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным госинспекции труда, одно из предприятий, которое работает в сфере добычи полезных ископаемых в Медвежьегорском районе, задолжало своим сотрудникам более 167 тысяч рублей. В дело вмешались специалисты ведомства.

После вмешательства государственных инспекторов компания полностью закрыла долг перед своими работниками. Деньги были выплачены в полном объеме.