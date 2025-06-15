Карельское лето: ветер северный

По данным Карельского гидромета, завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами по восточным районам небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12°С, местами +1,+6°С, днем +16, +21°С, местами +11,+16°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем мало меняться.

Выезжающим в Санкт-Петербург на работу – счастливого пути! В дороге вас ждет приятная погода. В районе Лодейного Поля ясно и сухо, к девяти вечера будет плюс 20, а ночью температура не опустится ниже плюс 11.

В Санкт-Петербурге – того теплее: ночью +15-16 градусов, днем + 21-22. Завтра с семи утра в Питере возможен небольшой дождь, далее – облачно с прояснениями. © «Петрозаводск говорит»