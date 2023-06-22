Карельский заповедник показал чудо жизни

Заповедник «Костомукшский» показал чудо жизни. В своем паблике заповедник опубликовал две фотографии, разница между которыми всего десять дней.

На первом фото - гнездо дроздов с четырьмя небесно-голубыми яйцами в крапинку. На втором – малюсенькие птенчики.

В заповеднике рассказали, что к середине июня появляются на свет птенцы дроздов, примерно через две недели они покинут гнездо, не умея еще летать.

«Родители еще неделю будут их докармливать на земле, а потом у птенцов начнется самостоятельная жизнь», - добавили в заповеднике. // фото на главной unsplash.com