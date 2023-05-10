Карельский ориентировщик победил на первенстве России

Сергей Зубов из Карелии стал лучшим на первенстве России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Перми 2 – 9 мая, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Спортсмены со всей страны оспаривали победу в двух многодневных гонках.

- Сергею Зубову не было равных ни в городе, ни за городом!

– отметили в Федерации спортивного ориентирования Карелии.

Наш ориентировщик сначала уверенно победил в городском ориентировании среди спортсменов 2007-2008 г.р.

Вторая часть программы проходила в лесу. В дисциплине «кросс – многодневный» ориентировщики проходили леса с густым подлеском. По итогам трех соревновательных дней Сергей также занял первое место.

Таким образом, воспитанник спортивной школы № 2 Петрозаводска стал обладателем сразу двух золотых медалей. // фото: vk.com/minsportkareli