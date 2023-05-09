Команда петрозаводского лицея №1 победила в Эстафете Победы

Более ста команд приняли сегодня участие в традиционном праздничном забеге в центре Петрозаводска, который называется Эстафета Победы. Сильнейшей оказалась команда Лицея №1 столицы Карелии.

В основном, в эстафете участвовала молодежь: 61 команда школьников, 14 студенческих команд и 34 - спортивных клубов города и физкультурных коллективов.

Стартовала Эстафета Победы 9 мая в 14.00 на площади Кирова. Теплая майская погода порадовала и, и их болельщиков. // Фото: Дирекция спорта Петрозаводска.