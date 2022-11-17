Карельский экономист подсчитал деньги в подвалах Центробанка

Запад заблокировал российские резервы на 300 млрд долларов, тем самым сказав, что они не будут оплачивать то, что должны, потому что эти деньги, мол, взяты в долг. То есть Запад фактически на эти 300 млрд долларов объявил России дефолт, или попросту сказал, что не собирается обслуживать свои обязательства.

«А мы месяц по определенным каналам пытались увещевать Запад, что так нельзя, но в конце марта мы приняли решение и заблокировали на территории РФ западных активов на 312 млрд долларов. А у нас, на минуточку, больше триллиона долларов зарубежных активов находится на территории РФ. Пока мы заблокировали только 312 млрд», - прокомментировал Владимир Акулов.

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