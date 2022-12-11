Карельский Дед Мороз отметил день рождения

Талвиукко давно потерял счет своим годам, но день рождения все равно отметил с размахом. В вотчине, расположенной в живописном местечке в поселке Чална, посетителей ждали приятные сюрпризы.

Свои «холодные» поздравления для Талвиукко адресовали Дед Мороз из Великого Устюга, Мороз Петрович из Щербинки (Московская область) и Дед Мороз Воронежсий. Не забыли порадовать добрыми приветами также Дед Мороз из Миаса (Челябинская область), Дед Мороз из Архангельска, Дед Мороз Рязанский и Снегурочка из града Петрова.

Сказочные персонажи адресовали карельскому Дедушке много «морозных» пожеланий.

«Здоровья, благополучия, всего самого наилучшего. Желаем много рыбы в твоих озерах, в лесах - море грибов и ягод. Пусть твои хаски бегают быстро, чтоб ты в Новый год смог раздать всем подарки»,

- говорится в видеообращениях сказочных персонажей, которые опубликованы в группе «Вотчина Талвиукко - карельского Деда Мороза» ВКонтакте.

Имя Талвиукко в переводе с карельского означает «зимний дед», а попросту – Дед Мороз. Живет карельский Дед Мороз в собственном поместье недалеко от Петрозаводска. Во всех делах помогает ему внучка Снегурочка, которую зовут Лумикки. Традиционным подарком от Лумикки стал мягкий пушистый снег в вотчине Талвиукко.

Несомненно, главная работа Деда Мороза - дарить радость и подарки людям. Посетителей резиденции карельского Деда 10 декабря ждали игры, конкурсы, мастер-классы, катание на собаках и другие чудеса за полцены на услуги. // Фото: «Вотчина Талвиукко - карельского Деда Мороза» / vk.com