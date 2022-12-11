Жителей Карелии предупреждают о серьезном усилении ветра

В Карелии утром 12 декабря заметно усилится ветер. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Гидрометцентр республики.

По данным ЕДДС, с 9 утра понедельника с сохранением в течение первой половины ночи 13 декабря местами по южным районам Карелии ожидается усиление северо-восточного ветра. Порывы составят 15-17 м/с, прогнозируются метели.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали, что новая неделя начнется в республике с непогоды. // Фото: unsplash.com