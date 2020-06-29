Карельским волонтерам вручили медали

Памятные медали и грамоты сегодня вручили участникам общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» в Петрозаводске.

«Коронавирус показал, что в Карелии много сильных и отзывчивых людей, которые готовы помогать другим в сложной ситуации. Мы еще не раз скажем спасибо нашим медикам и другим специалистам, а сейчас благодарим тех, для кого помощь – это не профессия, а зов сердца»,

- написал на своей странице в соцсети глава республики. по словам губернатора, более 400 жителей республики объединились для помощи пожилым людям. Добровольцы доставляли на дом продукты и лекарства, помогали добраться в больницу и на дачу, оказывали психологическую поддержку.

По поручению президента награды вручили 42 карельским волонтерам, представителям регионального центра молодежи, администрации и ПетрГУ за помощь пожилым, маломобильным и нуждающимся гражданам в условиях пандемии.

Фото: пресс-служба правительства Карелии