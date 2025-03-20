Карельских чиновников через суд заставили организовать автобусный рейс

Пассажирские перевозки по маршруту Пудож – Кубово – Водла не осуществляются. Местные жители лишены возможности посещать объекты социально-бытового, административно-делового, культурно-развлекательного и другого назначения.

Районная прокуратура внесла местным чиновникам представление устранить нарушения. Вместо этого пудожские чиновники ответили, что не могут устранить нарушения, так как в бюджете нет денег и вообще автобусов не хватает.

«Орган местного самоуправления сообщил об отсутствии возможности обеспечить регулярность пассажирских перевозок по указанному маршруту, ссылаясь на недостаточность имеющегося автобусного парка и отсутствие запланированных расходов в бюджете района вследствие недостаточности средств»,

- привели в прокуратуре ответ чиновников.

Надзорный орган обратился в суд. Бездействие администрации Пудожского района признали незаконным. Чиновников обязали организовать транспортное обслуживание между Пудожем, Кубово и Водлой. Прокуратура держит ситуацию на своем контроле.

Напомним, пудожские власти также не смогли организовать автобусную остановку в Колово, откуда детей автобус отвозит на учебу в Пудож, так как чиновники закрыли в поселке школу.