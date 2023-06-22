Карельские выпускники не набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Сдавать ЕГЭ по обществознанию выбрал для себя 1181 карельский школьник, в Петрозаводске предмет сдавали 660 выпускников. О результатах рассказали в пресс-службе администрации города.

Двух баллов до 100 не хватило выпускнице из кондопожской школы №8. У Екатерины Шалтаевой наилучший результат по Карелии - 98 баллов. Еще три выпускника из карельской столицы набрали 96 баллов – это выпускники из школ №10 и 34, а также Ломоносовской гимназии. По 94 балла набрали выпускники из гимназии №17, школы №43 и Петрозаводского президентского кадетского училища.

Ранее были озвучены результаты экзаменов по географии, литературе, химии, русскому языку, физике и истории. По их итогам 100 баллов смогли набрать восемь выпускников из Петрозаводска. // фото freepik.com