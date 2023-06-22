22 июня 2023, 10:32
Общество

Карельские выпускники не набрали 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Выпускники показали высокие результаты, но высший балл не набрал никто. Предмет для сдачи выбрали более 1000 человек

Сдавать ЕГЭ по обществознанию выбрал для себя 1181 карельский школьник, в Петрозаводске предмет сдавали 660 выпускников. О результатах рассказали в пресс-службе администрации города.

Двух баллов до 100 не хватило выпускнице из кондопожской школы №8. У Екатерины Шалтаевой наилучший результат по Карелии - 98 баллов. Еще три выпускника из карельской столицы набрали 96 баллов – это выпускники из школ №10 и 34, а также Ломоносовской гимназии. По 94 балла набрали выпускники из гимназии №17, школы №43 и Петрозаводского президентского кадетского училища.

Ранее были озвучены результаты экзаменов по географии, литературе, химии, русскому языку, физике и истории. По их итогам 100 баллов смогли набрать восемь выпускников из Петрозаводска. // фото freepik.com

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