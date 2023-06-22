«Свечи Памяти» зажгли ранним утром в Петрозаводске

Десятки свечей зажгли у Вечного огня в Петрозаводске. 22 июня в 4 часа утра по всей стране состоялась акция «Свеча Памяти». В этот день, в этот час в 1941 году началась Великая Отечественная война.

К Вечному огню пришли ветераны, представители общественных организаций, силовых структур, органов исполнительной власти республики и города, волонтеры.

Участники акции почтили память героев минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы. // фото пресс-службы Министерства образования и спорта РК