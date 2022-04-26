Карельские ушуисты привезли домой 113 медалей из Ленобласти

Сборная Карелии по ушу триумфально выступила на соревнованиях в соседнем регионе. В Ленинградской области на днях завершились чемпионат и первенство Северо-Запада по ушу таолу и кунгфу-традиционному ушу.

Карелию представляли 34 спортсмена. Спортсмены завоевали 113 наград: 53 золотых, 32 серебряных и 28 бронзовых.



В паблике «Спорт-норма жизни Карелия» рассказали, что победителями чемпионата и первенства по ушу таолу стали Максим Дедовец, Марк Томашевский, Полина Ванюшова, Алена Смирнова, Анастасия Федосеева, Алиса Верёвкина, София Панова, Вячеслав Негреев, Семен Мозговых, Глеб Кляйн, Андрей Столетов, Дмитрий Гуринович, Михаил Куцко, Григорий Куцко, Ефим Федоров, Илья Калюков.



Победителями состязаний по традиционному ушу и юнчуньцюань стали Максим Дедовец, Полина Ванюшова, Даниил Абрамов, Дмитрий Гуринович, Никита Хаяйнен, Ольга Клочкова, Юрий Борисов, Ульяна Пахомкова, Андрей Столетов, Анар Велиев, Ян Артющик, Григорий Куцко, Маргарита Мехедова, Ирина Пахомкова, Григорий Мальков, Наталья Русецкая, Ольга Борисова.



Призеры соревнований - Евгения Селина, Ульяна Варшавская, Евгений Кляйн, Роман Юсов. (фото vk.com)