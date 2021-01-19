Карельские тхэквондисты готовятся к Олимпиаде в Японии

Карельские тхэквондисты Владислав Ларин и Антон Котков начали подготовку к Олимпиаде в Токио, сообщает «Петрозаводск спортивный». Петрозаводчане тренируются в составе сборной России в Кисловодске, где проходит первый этап подготовки к грядущим соревнованиям в Японии. Сборы продлятся до 10 февраля.

Владислав Ларин – действующий чемпион мира и России, а Антон Котков – чемпион Европы. Вместе с карельскими спортсменами в сборах участвуют тхэквондисты из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижневартовска, Иркутска, Тольятти, Челябинска и Тюмени. Среди них – олимпийцы, их дублеры и спарринг-партнеры.

На Олимпиаде разыграют восемь комплектов медалей - по четыре в мужских и женских весовых категориях. Россияне по итогам рейтингового отбора завоевали четыре лицензии. На играх выступят в весе Михаил Артамонов (до 58 кг), Максим Храмцов (до 80 кг), Владислав Ларин (свыше 80 кг) и Татьяна Минина (Кудашова) – в весе до 57 кг. Антон Котков дублирует в сборной Максима Храмцова. (фото vk.com и vk.com)