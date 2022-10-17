Карельские спортсмены стали призерами Первенства России

Первенство России по киокусинкай в дисциплине кекусин-кан прошло в Сочи 15-17 октября. Карельские спортсмены достойно представили республику, сообщили в Минспорта РК.

В главном соревнованиях принимали участие 458 спортсменов из 25 регионов России.



Владислав Малиновский из Карелии завоевал бронзовую медаль среди 14-15 лет весом до 65 килограммов.



Анастасия Полоселова также стала обладательницей бронзовой медали в категории «девушки 12-13 лет, 45 килограммов».

Достойные результаты показали Дмитрий Клементьев, Родион Лембиевский, Кирилл Твердоступов. Всех спортсменов тренируют Феликс Мальцев и Людмила Мартынович. // Фото: Минспорта Карелии