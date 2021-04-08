Карельские спасатели пришли на помощь двум женщинам

В минувшую среду спасатели помогли двум женщинам, попавшим в беду. Первый вызов поступил в 12:15 из поселка Вяртсиля. Оказалось, что женщина вышла на балкон, а дверь внезапно захлопнулась. С собой у женщины был мобильный телефон, она смогла позвать на помощь. Пожарные установили трехколенную лестницу, добрались до балкона квартиры на четвертом этаже и помогли женщине попасть внутрь.

Еще одна женщина переполошила пожарных и полицию в Питкяранте. Жительница Карелии сообщила, что в квартире находится ее муж, который не выходит на связь и не открывает дверь.

Женщина переживала за супруга. Прибывшие к месту вызова пожарные в присутствии сотрудников полиции при помощи шанцевого инструмента вскрыли дверь. С мужчиной все было в порядке, он крепко спал. По всей видимости, в этом случае не обошлось без спиртного. (фото svidetel24.info)