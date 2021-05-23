Карельские синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 24 мая

В понедельник в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная погода, днем с прояснениями. Ожидается дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9. Температура воздуха днем +12, +14. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии 24 мая облачно, днем с прояснениями. В большинстве районов дожди, местами сильные, по северным районам с мокрым снегом. Ветер ночью северо-восточный, на юге – западный, северо-западный умеренный, днем северо-западный, западный. Температура воздуха ночью +4, +9, по северным районам -1,+4. Днем +8, +13, на севере +3, +8.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +5;

В Кондопоге ночью +3, днем +15;

В Медвежьегорске ночью +2, днем +12;

В Олонце ночью +4, днем +13;

В Пудоже ночью +4, днем +17;

В Сегеже ночью +1, днем +8;

В Сортавале ночью +5, днем +12;

В Суоярви ночью +3, днем +13.

Ранее МЧС республики выпустило экстренное предупреждение.