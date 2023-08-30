30 августа 2023, 12:09
Карельские «Оружейники» одержали две победы в международном турнире
Соревнования по американскому футболу проходили в Москве, наши спортсмены выступили достойно
Команда «Оружейники» из Карелии обыграла соперников из Москвы и Калининграда в международном турнире по американскому футболу. В соревнованиях участвовали спортсмены из разных российских регионов и Беларуси¸ сообщили в минобразования и спорта РК.
В первом матче наши футболисты выиграли у московской команды «Кэпитал Шаркс». Счет составил 13/12. Потом «Оружейники» одержали победу над «Янтарными Ястребами» из Калининграда, счет – 21/12.
Через две недели карельские футболисты примут участие во второй части турнира в Москве. Они проведут еще две игры. // фото: Viarprodesig/ freepik.com