Карельские спортсмены взяли медали на первенстве по спортивной борьбе

Первенство России по спортивной борьбе «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» проходит в Суздале. Состязания собрали более полутора тысяч юных борцов.

В первый день состязаний 28 августа карельские спортсмены завоевали призовые места, сообщили в центре спортивной подготовки.

Серебряные медали у Максима Кузьмина, Таисии Вихоревой и Светланы Кондратьевой. Бронза у Татьяны Фоминой, Екатерины Ластовки и Даниила Степаненко. // фото freepik.com/