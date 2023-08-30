30 августа 2023, 09:02
Карельские спортсмены взяли медали на первенстве по спортивной борьбе
В копилке борцов серебряные и бронзовые награды
Первенство России по спортивной борьбе «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» проходит в Суздале. Состязания собрали более полутора тысяч юных борцов.
В первый день состязаний 28 августа карельские спортсмены завоевали призовые места, сообщили в центре спортивной подготовки.
Серебряные медали у Максима Кузьмина, Таисии Вихоревой и Светланы Кондратьевой. Бронза у Татьяны Фоминой, Екатерины Ластовки и Даниила Степаненко. // фото freepik.com/