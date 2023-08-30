Петрозаводчан зовут на массовую пробежку

16 сентября в Петрозаводске пройдет «Кросс нации» (0+). Стартовать участники массового забега будут от скульптуры рыбаков на набережной.

Участвовать смогут как дети, так и взрослые. До 10 сентября открыта электронная регистрация на пробежку.

Комиссия по допуску участников будет работать с 11 по 15 сентября на Кургане с 10:00 до 16:00, перерыв с 13 до 14. Тем, кто хочет пробежать все дистанции, потребуется принести на комиссию паспорт или свидетельство о рождении, страховой полис и справку от врача.

В центре спортивной подготовки напомнили программу мероприятия 16 сентября:

09:55 – предстартовый брифинг;

10:00 – старт Северная ходьба 3 800 метров, мужчины и женщины 2003 года рождения и старше;

10:00 - работа спортивных площадок;

10:40 – старт на дистанцию 1 900 метров девочки и мальчики 2014 года рождения и младше;

11:00 – старт на дистанцию 3 800 метров девушки и юноши 2004 года рождения и младше, женщины и мужчины 2003 года рождения и старше, на дистанцию 5 700 метров – девушки 2004 года рождения и младше;

11:30 – старт на дистанцию 7 600 метров юноши 2004 года рождения и младше, женщины и мужчины 2003 года рождения и старше;

11:35 - награждение;

12:30 - награждение;

12:50 - торжественное открытие;

13:10 - старт на 500 метров дошкольники;

13:25 - старт массового забега на дистанцию 1 900 метров без учета времени. // фото «Петрозаводск говорит»