Карельские IT-компании получат государственную поддержку

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости рассказал о планах по цифровизации и поддержке IT-отрасли. Он отметил, что рост цифровой индустрии – это не дань моде, а технологическая необходимость перехода к новой экономике.

Во время пандемии государство разработало меры поддержки IT-отрасли. Специалистов по 12 направлениям – от софта до безопасности и связи – попросили определить, какие проблемы мешают успешному развитию. В результате получили первый пакет мер поддержки, который уже принес более 49 миллиардов рублей налоговых поступлений.

Пандемия подстегнула цифровизацию. В России очень высокие позиции в этой сфере, поэтому мы перепрыгиваем через несколько ступеней, догоняем и обгоняем страны-лидеры. Это импортозамещение будет стремительно происходить не только для инфраструктуры, которая очень важна для безопасности нашей страны, но и для ПО, в котором мы от 60% до 100% также готовы к импортозамещению по всем направлениям спектра – и промышленного, и потребительского,

– отметил Дмитрий Чернышенко.

Сейчас разработан и второй пакет мер поддержки IT-отрасли. В него войдут более десятка инициатив. Среди них – налоговые вычеты, а также льготные кредиты на приобретение отечественной радиоэлектронной продукции. С учетом этих мер поддержки доля отечественного оборудования связи составит к 2025 году более 50%.

Государственная поддержка коснется десятков карельских IT-компаний и сотен специалистов, говорит председатель «Ассоциации IT и робототехники Республики Карелия» Борис Валит:

В нашем регионе уже действуют льготные налоговые режимы для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются разработкой и внедрением ПО, в том числе сайтов и мобильных приложений. Также в прошлом году была принята «Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Республики Карелия». И теперь для ее реализации Правительством Карелии прорабатываются новые меры поддержки, которые помогут удерживать высококлассных IT-специалистов в республике.

В своем интервью вице-премьер напомнил также, что цифровизация касается не только специалистов IT-отрасли, но и обычных граждан. Так, с 2023 года в Москве, Московской области и Татарстане начнут выдавать цифровые паспорта. Использовать их можно будет по всей России.

Ожидаются значительные изменения и на сайте Госуслуг. Специалисты уже обновили структуру портала, создали совершенно новую архитектуру, новые технологии и сделали его устойчивым к критическим нагрузкам.

До конца 2022 года на портале появятся порядка 70 федеральных массовых социально значимых услуг. А со следующего года будут доступны более 100 региональных сервисов.

Планируется, что к 2024 году у 85% россиян появится учетная запись на «Госуслугах», около 60% зарегистрированных на портале смогут использовать электронную цифровую подпись, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид.